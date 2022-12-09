ЄС знає, як змусити Орбана до покарання Росії, – аналітик розкрив метод

Угорщина вчергове заважає ЄС вводити санкції проти Росії. Цього разу Будапешт, як і очікувалось, виступив проти 9-го пакету санкцій, але є рішення, яке змусить Угорщину долучитись до покарання Росії.

Про це 24 каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, Угорщина є залежною від фінансування з різноманітних фондів Європейського Союзу, а отже, може піти на певні поступки, якщо ЄС обмежить це фінансування.

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Шантаж по-угорськи

Ярослав Божко відзначив, що Угорщина схильна займатись політичним шантажем і торгами, обмінюючи певні поступки щодо санкцій на зняття блокувань у фінансуванні з європейських фондів. Для країн-членів ЄС така ситуація є неприйнятною, особливо для Франції та Німеччини, чиї внески у такі фонди є найбільшими.

Попри проблемність ситуації, такий інструмент поки що працює і дозволяє досягати певних домовленостей між Угорщиною та іншими країнами ЄС.

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Допомога для України

Окрім блокування санкцій проти Росії, Будапешт наклав вето на рішення ЄС надати Україні фінансову допомогу на 18 мільярдів євро. За словами голови центру політичних студій "Доктрина", країни ЄС можуть обійти це блокування шляхом виділення коштів з національних урядів замість спільних європейських інституцій. На такі рішення Угорщина вже ніяк не зможе вплинути.

Треба шукати інші альтернативні шляхи для отримання нами допомоги, якщо Угорщина блокує шлях через європейські інституції,

– зазначив Ярослав Божко.

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