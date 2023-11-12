Треба робити це негайно: як ЄС може покласти край блокуванням Угорщини

Угорщина у різні способи вставляє "палки у колеса" на шляху України до Євросоюзу. Мовиться і про блокування допомоги України, і про різку позицію щодо вступу України в ЄС.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу назвав спосіб, як можна покласти край різкій поведінці Угорщини. За його словами, подібне необхідно було запровадити вже давно.

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Як вплинути на Угорщину

У Європейському Союзі кажуть про те, що навіть якщо Угорщина накладе своє вето на 50 мільярдів допомоги для України, ЄС все одно знайде рішення в обхід Угорщини. Одним із варіантів – домовлятися з членами урядів країн Євросоюзу окремо.

Однак такий спосіб має низку недоліків та може не спрацювати.

У кожної країни є свої інтереси, тому домовитись з однією – легше, ніж з 26 країнами. Це пояснюється небажанням європейських інституцій йти на певне загострення. Як на мене, можна використати механізми тиску, що вже відбувалось в історії ЄС,

– зазначив Іван Ус.

Наприклад, Австрію позбавляли права голосу на 2 місяці через те, що домінантні політичні сили там декларували цінності, що не відповідали загальноєвропейським цінностям ЄС.

"Це складніший варіант, але його треба застосовувати. Вже навіть Жозеп Боррель сказав, що Угорщину (в ЄС – 24 Канал) ніхто не тримає. Зараз міжнародні інституції, не лише Євросоюз, мають змінити свої правила і прописати можливість виключення країн з цих інституцій", – наголосив Ус.

Іван Ус про те, як не дати Угорщині заблокувати допомогу Україні: дивитись відео

Ідеологія усіх інституцій у їхньому розширенні, тож ніхто не думає про те, як можна скорочуватись. Дуже показовим прикладом стала неможливість виключення Росії зі світових організацій, попри її агресію проти України. Про такий варіант просто не думали.

Механізми виключення країн з міжнародних організацій варто продумати, як показує теперішня ситуація у світі.

Як Угорщина блокує вступ Україну до ЄС