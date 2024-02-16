Приєдналася до коаліції НАТО: Угорщина допомагатиме розміновувати Україну
Джерело:Szalay-Bobrovniczky Kristóf
В Угорщині заявили про приєднання до коаліції 20 країн-членів НАТО. Мовиться, що вони займуться розміновуванням українських територій.
Подібну інформацію було оприлюднено пізно ввечері 15 лютого. Про це повідомив угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцький.
Дивіться також Блокування українського зерна: у ЄС закликали Польщу, Угорщину та Словаччину піти на поступки
Угорщина доєдналася до коаліції НАТО
Нарада країн Північноатлантичного альянсу відбулася у Брюсселі 15 лютого. Відомо, що під час зустрічі було підписано угоду про створення Коаліції з протимінної діяльності.
В Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення, – це розмінування,
– наголосив глава оборонного відомства Угорщини.
За його словами, сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, уже проводячи навчання з розмінування.
Які ще важливі коаліції ухвалено: останні новини
- Нещодавно стало відомо, що Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. За попередньою інформацією, в артилерійській коаліції першим внеском будуть боєприпаси 155 мм, а в безпілотній – БпЛА і протидронні системи. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
- Водночас очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна разом із Латвією очолить безпілотну коаліцію. За його словами, Україні нададуть "можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні. Зокрема, Велика Британія поставить Україні ще тисячі дронів у рамках свого пакета вартістю 200 млн фунтів.
- Зокрема, Німеччина приєдналась до бронетанкової коаліції з підтримки України. Берлін має передати ЗСУ у 2024 році у 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів, ніж у 2023-му. Німеччина планує спрямувати 3,5 мільярда євро на виробництво боєприпасів.
- Ба більше, Канада виділить 44 мільйонів доларів на Коаліцію з розвитку потенціалу ВПС України. Кошти будуть спрямовані на забезпечення постачання відповідного обладнання та матеріалів для винищувачів F-16. Йдеться про запасні частини, станції озброєння, авіонічні компоненти й боєприпаси.
- Також раніше було підписано угоду про співпрацю державами-учасницями ІТ-коаліції. До неї увійшли Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. У Міноборони України заявили, що це перша подібна Угода у межах коаліцій спроможностей.