Угорщина може блокувати позиції України: чи є загрози від її головування в Раді Європи

Угорщина з липня по грудень 2024 року буде головувати у Раді Європи. Відомо, що ця країна часто виступає проти допомоги Україні на міжнародному рівні. Тому невідомо, які рішення прийматиме Будапешт стосовно нашої держави у майбутньому.

Нещодавно Угорщина наклала вето на резолюцію Ради Європи, що стосувалась формули миру, яку пропонує України. Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що не варто перебільшувати ризики від Ради Європи, адже вона не входить до мережі інституцій Євросоюзу.

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Чи існує загроза від Угорщини для України

Божко пояснив, що ж Рада ЄС і Європейська рада це дві різні інституції, які мають стосунок до Європейського Союзу, а Рада Європи – немає.

Це інституція, яка продовжує існувати. Рада Європи відзначається символічними заявами. Угорщина може блокувати деякі позиції України, але це війна на символічному фронті,

– сказав він.

Голова центру політичних студій "Доктрина" зазначив, що Рада ЄС значно важливіша, тому саме там треба відстоювати свої позиції Україні.

Серйозно протидіяти нашій позиції Угорщина на якихось етапах зможе, однак у цього не буде якихось великих наслідків,

– зауважив Ярослав Божко.

Позиція Угорщини стосовно України: коротко