Угорщина готова укласти угоду з Україною щодо розблокування військової допомоги

Орбан 26 жовтня повідомив, що Угорщина готова укласти угоду з Україною. Мовиться про блокування 500 мільйонів євро військової допомоги від ЄС.

Про це Віктор Орбан заявив пресі після прибуття на засідання Європейської ради у Брюсселі, з місця події повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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Угорщина готова укласти угоду з Україною

26 жовтня прем’єр Угорщини заявив, що чекає у Будапешті на українську делегацію. Орбан хоче укласти з Києвом угоду, однак її подробиці він поки що не розголошує.

Ми чекаємо, коли українська делегація приїде до Будапешту. Ми готові укласти угоду,

– сказав він.

Нагадаємо, що Угорщина постійно накладала вето на виділення 500 мільйонів євро для військової допомоги Україні. Все через те, що Україна внесла до списку "спонсорів війни" угорський OTP Bank.

Що не так з OTP Bank Найбільший угорський банк, який у травні 2023 року НАЗК України занесло до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та визнання квазіреспублік "днр" та "лнр". Тоді в Будапешті заявили, що через внесення OTP Bank до переліку спонсорів війни Угорщині "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії. Також країна пригрозила блокуванням нових траншів із Європейського фонду миру, заявивши, що "доки OTP Bank не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні".

Що передувало