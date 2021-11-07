Угорщина "гучно" підтримуватиме Україну в НАТО, але після вирішення непорозумінь, – Кулеба

Дмитро Кулеба вважає, що Угорщина повернеться до "гучної підтримки України в НАТО". Однак для цього необхідно вирішити суперечливі питання.

Відповідну заяву про очікування щодо майбутньої підтримки Києва Будапештом під час форуму Re: Open Zakarpattia зробив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба вірить, що Угорщина знову підтримуватиме Україну

Міністр назвав "дипломатичною шпилькою" той факт, що глава угорського закордонного відомства Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО. Водночас він прокоментував таку можливість для Грузії.

Однак Кулеба переконаний, що ситуація зміниться "з огляду на історію наших двосторонніх відносин". Адже членство України в НАТО відповідає інтересам Угорщини.

У мене немає сумнівів, що після того, як ми з Угорщиною подолаємо непорозуміння, вона енергійно повернеться до гучної підтримки України в НАТО,

– наголосив глава МЗС України.

Нагадаємо, наприкінці вересня керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш повідомив, що Будапешт й надалі блокуватиме вступ України до Альянсу через критику газової угоди з Росією.

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