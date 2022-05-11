"Угорщина маневрує в угоду Кремлю": чому Орбан вперто блокує нафтове ембарго

Європейський Союз мав би цього тижня вже офіційно оголосити про нафтове ембарго, однак Угорщина всіляко продовжує блокувати це рішення.

Однак тут зовсім не мовиться про питання енергетичної безпеки. Про це 24 каналу сказав експерт центру Разумкова Максим Білявський.

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Він вважає це питання виключно політичним.

На мій погляд, це питання виключно політичний маневр, щоб догодити Кремлю,

– вважає експерт.

"Ми всі, хто працює на енергетичному ринку, чудово розуміємо і знаємо, що пана Орбана поєднує з російським енергетичним комплексом давня дружба (з Путіним – 24 канал). Тому ця дружба зараз вилізає таким чином", – додав він.

Технічних проблем немає

Що стосується технічних можливостей, як він додав, то, наприклад, сьогодні стало відомо, що лівійський уряд розблокував потужності морських нафтових терміналів та видобувних свердловин.

Тож вже найближчі 2 – 3 тижні це дасть можливість експортувати нафту в Європу з Лівії у режимі приблизно від 500 тисяч барелів за добу.

"Цього буде більш ніж достатньо, аби завантажити на 70 – 80% нафтопереробні заводи у Хорватії, Словаччині та Угорщині. Тому жодних технічних проблем тут немає", – пояснив він.

Що стосується санкційного тиску

В Лівії тамтешній уряд розблокував потужності морського нафтового термінала та нафтовидобувних свердловин, домовившись та відтіснивши проросійських протестантів, які з квітня 2022 року не давали можливості національній лівійській компанії проводити свою господарську діяльність.

Напевно, як припустив фахівець, цю норму виключили з 6 пакету санкцій. В ЄС очікують, як власне буде розвиватися ситуація, зокрема у Лівії.

"З позиції проросійських протестантів вони (санкції – 24 канал) були демонтовані, відтак, я думаю, що до кінця травня, перші тисячі тонн барелів з Лівії почнуть поступати на ринок ЄС", – підкреслив Білявський.

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Тож, на його думку, те, що відбулось у Лівії – це вже буде пряма позиція, зокрема Єврокомісії, щодо Угорщини і Словаччини. Він сподівається, що ембарго таки накладуть.

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