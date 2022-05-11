"Угорщина маневрує в угоду Кремлю": чому Орбан вперто блокує нафтове ембарго
Європейський Союз мав би цього тижня вже офіційно оголосити про нафтове ембарго, однак Угорщина всіляко продовжує блокувати це рішення.
Однак тут зовсім не мовиться про питання енергетичної безпеки. Про це 24 каналу сказав експерт центру Разумкова Максим Білявський.
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Він вважає це питання виключно політичним.
На мій погляд, це питання виключно політичний маневр, щоб догодити Кремлю,
– вважає експерт.
"Ми всі, хто працює на енергетичному ринку, чудово розуміємо і знаємо, що пана Орбана поєднує з російським енергетичним комплексом давня дружба (з Путіним – 24 канал). Тому ця дружба зараз вилізає таким чином", – додав він.
Технічних проблем немає
Що стосується технічних можливостей, як він додав, то, наприклад, сьогодні стало відомо, що лівійський уряд розблокував потужності морських нафтових терміналів та видобувних свердловин.
Тож вже найближчі 2 – 3 тижні це дасть можливість експортувати нафту в Європу з Лівії у режимі приблизно від 500 тисяч барелів за добу.
"Цього буде більш ніж достатньо, аби завантажити на 70 – 80% нафтопереробні заводи у Хорватії, Словаччині та Угорщині. Тому жодних технічних проблем тут немає", – пояснив він.Довідка. В Лівії тамтешній уряд розблокував потужності морського нафтового термінала та нафтовидобувних свердловин, домовившись та відтіснивши проросійських протестантів, які з квітня 2022 року не давали можливості національній лівійській компанії проводити свою господарську діяльність.
Що стосується санкційного тиску
Напевно, як припустив фахівець, цю норму виключили з 6 пакету санкцій. В ЄС очікують, як власне буде розвиватися ситуація, зокрема у Лівії.
"З позиції проросійських протестантів вони (санкції – 24 канал) були демонтовані, відтак, я думаю, що до кінця травня, перші тисячі тонн барелів з Лівії почнуть поступати на ринок ЄС", – підкреслив Білявський.
Чи вдасться "дотиснути" Орбана
Тож, на його думку, те, що відбулось у Лівії – це вже буде пряма позиція, зокрема Єврокомісії, щодо Угорщини і Словаччини. Він сподівається, що ембарго таки накладуть.
Угорщина блокує санкції проти Росії: що треба знати
- Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакета санкцій проти Росії. Все це на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну. Там мовиться, зокрема, і про запровадження ембарго на російську нафту.
- Однак щоб заборони набули чинності, їх повинні підтримати країни Європейського Союзу.
- Утім санкції проти Росії розкритикував друг Володимира Путіна – президент Угорщини Віктор Орбан. Той назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою". На його думку, ні Угорщина, ні ЄС не готові відмовитись від російських енергоносіїв.
- Вже 8 травня відбулася зустріч послів Європейського Союзу. На жаль, вона закінчилася безрезультатно: Угорщина продовжила блокувати пакет санкцій та не погоджувалась з ембарго на нафту.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт не підтримає ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії. Оскільки, за його словами, обмеження створять проблеми для самої Угорщини.