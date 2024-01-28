Шокуючі деталі: хто насправді Ласло Тороцкоі, який озвучив претензії на Закарпаття

Ультраправий політик з Угорщини Ласло Тороцкоі зробив скандальну заяву, в якій цинічно припустив, що у разі втрати Україною державности в результаті війни, його партія Mi Hazank претендувати на Закарпаття.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, хто такий Ласло Тороцкоі. Також він пояснив можливі причини появи такої заяви.

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"Ганебна заява"

Ласло Тороцкоі є маргіналом, який не має навіть вищої освіти. В минулому пас задніх в ультрарадикальній партії "Йоббік". Пізніше вийшов з неї і створив власну під назвою Mi Hazank ("Наша батьківщина").

На виборах у 2022 році за його партію проголосувало 6%. Зараз 7 депутатів від цієї партії входять до парламенту Угорщини,

– зазначив голова угорської громади Києва та Київської області.

Тібор Томпа повідомив, що у розмові Мартоном Томпошем – керівником опозиційної фракції Momentum парламенту Угорщини – той заявив що позиція його фракції полягає у "повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України".

Пан Тороцкоі – це "платна маріонетка", якого Віктор Орбан просунув до парламенту Угорщини, щоби через нього рухати свої ультраправі ідеї, які "Фідес" (партія Орбана – 24 Канал) не наважується висловити. Це – ганебна заява, і важливо зауважити, що більшість Угорців не підтримує тих нещасливих людей,

– підкреслив Мартон Томпош.

За словами голови угорської громади Києва та Київської області, керівник фракції Momentum дуже вичерпно сказав і про пана Тороцкоі, і про те, що він собою уявляє, і взагалі, яку картину маємо ми на сьогодні.

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