Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій, – Сіярто

Очільник МЗС Угорщини заявив, що вони не блокуватимуть 13-й пакет санкцій проти Росії. Хоча сказав, що Будапешт думає про обмеження для Кремля.

Відповідну заяву Петер Сіярто зробив за результатами засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Хоч раніше високопоставлений дипломат ЄС "не під запис" говорив, що Угорщина блокує новий санкційний пакет проти Росії.

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Що в Угорщині кажуть про 13-й пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт:

не блокуватиме 13-й пакет санкцій;

вважає, що обмеження проти Росії мають негативний вплив на європейську економіку.

Угорський міністр розкритикував рішення ЄС запровадити нові санкції проти Росії. За його словами, "пакети санкцій набагато більше шкодять Європі, ніж російській економіці". Однак, Будапешт не буде блокувати це рішення.

Щодо тринадцятого потенційного пакету санкцій, хотів би сказати, що під час його підготовки вдалося усунути всі елементи, які б зашкодили інтересам Угорщини, тому вето з цього погляду не мають сенсу,

– запевнив Сіярто.

Він додав, що союзники вже почали говорити про підготовку 14-го пакету санкцій. Угорський міністр наголосив, що Будапешт буде блокувати усі пропозиції, які "серйозно шкодять національним інтересам Угорщини".

Бербок сказала, що увійде в 13-й пакет санкцій ЄС проти Кремля

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спілкування з журналістами розповіла, що у 13-й пакет санкцій проти Росії мають намір включити обмеження проти виробництва дронів.

Посадовиця пояснила, що ЄС перебуває "на останніх метрах" в процесі схвалення 13-го пакету санкцій, зокрема щодо безпілотників.

Глава МЗС Німеччини додала, що через два роки війни "Україна не лише продовжує відстоювати свободу і демократію, а й більш ніж будь-коли просунулась на шляху до вступу до ЄС".

У ЄС 13-й пакет санкцій хочуть запровадити до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЗМІ писали, що в основному вони стосуватимуться фірм та осіб,. Мовиться про електроніку, яку російські оборонні компанії використовують для створення озброєнь. Обмеження хочуть застосувати проти, які підтримують російську агресію проти України.