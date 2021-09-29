Угорщина погрожує блокувати шлях України в НАТО через критику газової угоди з Росією
29 вересня 2021 , 19:59Читать новость на русском
Джерело:Magyar Nemzet
Україна різко розкритикувала газовий контракт між Угорщиною та Росією. У Будапешті заявили, що Київ "не має права втручатися в енергетичну політику суверенної країни".
Керівник адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуйяш також виступив з погрозою про наміри перешкоджати вступу нашої держави до Північноатлантичного Альянсу.
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Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО,
– сказав він.
Гергей Гуйяш зазначив, що не розуміє як "інша країна хоче брати участь в енергетичній політиці суверенної держави. За його словами, Україна не має до цього відношення.Зверніть увагу! Угода між Угорщиною та Росією призведе до збільшення витрат на транспортування газу через територію України. Також очікують зниження прокачування.
Скандальна угода Угорщини та Росії
- Угорщина підписала "Газпромом" контракт на постачання газу в обхід України на 15 років.
- Київ сприйняв такий крок як "необґрунтоване рішення на догоду Кремлю та на шкоду українсько-угорським відносинам". Україна звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.
- Дмитро Кулеба назвав угоду ударом по Україні. Він додав, що держава вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з Угорщиною.
- Угорщина 28 вересня викликала посла України у МЗС, Київ відповів аналогічним кроком.