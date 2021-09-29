Угорщина погрожує блокувати шлях України в НАТО через критику газової угоди з Росією

Україна різко розкритикувала газовий контракт між Угорщиною та Росією. У Будапешті заявили, що Київ "не має права втручатися в енергетичну політику суверенної країни".

Керівник адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуйяш також виступив з погрозою про наміри перешкоджати вступу нашої держави до Північноатлантичного Альянсу.

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Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО,

– сказав він.

Гергей Гуйяш зазначив, що не розуміє як "інша країна хоче брати участь в енергетичній політиці суверенної держави. За його словами, Україна не має до цього відношення.

Скандальна угода Угорщини та Росії

Угорщина підписала "Газпромом" контракт на постачання газу в обхід України на 15 років.

Київ сприйняв такий крок як "необґрунтоване рішення на догоду Кремлю та на шкоду українсько-угорським відносинам". Україна звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Дмитро Кулеба назвав угоду ударом по Україні. Він додав, що держава вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з Угорщиною.

Угорщина 28 вересня викликала посла України у МЗС, Київ відповів аналогічним кроком.