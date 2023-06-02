"Кривава різня": Орбан знову зганьбився заявами про український контрнаступ

Віктор Орбан не припиняє спроб схилити Україну до переговорів із Кремлем. У нещодавньому інтерв'ю він заявив, що контрнаступ не дасть Києву бажаних результатів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається відмовити Україну від планів контрнаступу. Він почав лякати українців кількістю населення Росії та заявив, що під час бойових дій Україна зазнає численних втрат.

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Що Орбан думає про український контрнаступ

Прем'єр-міністр Угорщини переконаний, що населення України начебто занадто нечисленне, щоб ефективно протистояти армії Росії. Також він заявив, що навіть його "півторарічного військового досвіду" достатньо, щоб знати, що втрати сторони, що атакує, "втричі більші".

А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах – значить влаштувати криваву різню,

– цинічно заявив Віктор Орбан.

Він переконаний, що єдиний спосіб уникнути "кровопролиття" – так це розпочати мирні переговори з країною-окупантом ще до початку контрнаступу.

Тим часом військові США та сенатори, зокрема Ліндсі Грем, переконані, що контрнаступ ЗСУ не тільки відбудеться, але і буде надзвичайно успішним. За словами Грема, найближчими днями росіяни побачать "вражаючу демонстрацію сили з боку українців".

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