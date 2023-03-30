Росія внесла Угорщину до списку "недружніх країн": політолог пояснив, в чому блеф

Росія заявила, що внесла Угорщину до списку "недружніх країн". За словами посла Росії в Будапешті, причиною цьому стало те, що країна підписалася під санкціями Європейського Союзу проти Кремля за вторгнення в Україну.

Однак подібні заяви є лише черговим фейком, Угорщина продовжує не підтримувати Україну в цій війні. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Давидюк переконаний, що цими діями Росія просто намагається всіх обдурити.

Угорщина не підтримує Україну

Політолог зауважив, що Угорщина досі блокує постачання зброї через свою територію, яку союзники передають Україні. Наша держава не може логістично користуватися їхніми кордонами.

Більше того Угорщина постійно заявляє, що вони проти вступу України до НАТО, ЄС.

Вони утискають українську більшість в Україні, коли намагаються нав'язати свою будапештську меншість. Якщо говорити про громадян, які проживають по території України, в нас немає притиснення жодної національності, а вони намагаються вигадати міфи і нам нав'язати свою орбанівську політику,

– додав мовець.

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Мовиться про заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійятро про утиски угорців на заході України, він говорив, що відбувається "концентрована, серйозна атака на угорську громаду" . Мовилося про нібито загрозу закриття 99 угорських шкіл через закон України про мову.

За словами експерта, Угорщина приймає лише власну точку зору. Вони говорять про плюралізм освіти, але в їхніх українських школах викладають хімію, фізику, математику і географію винятково угорською мовою.

Давидюк наголосив, що так абітурієнти з України, що проживають на території Угорщини, втрачають можливість вступати до європейських вишів.

А це не узурпація? А це не утиск можливостей дитини, яка хотіла б закінчити школу українською чи англійською мовами, щоб вступати по всьому світу?,

– зауважив спікер.

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Зовнішня політика Угорщини

Давидюк переконаний, що своїм рішенням Росія намагається "замилити очі Україні", мовляв, Угорщина є другом України. Однак, на жаль, це не так. Україна б хотіла товаришувати з Угорщиною, але Віктор Орбан цьому заважає.

Орбан не є добрим сусідом, поки він не почне передавати Україні зброю, гроші, медикаменти. Поки він не почне в Україну пропускати західну зброю, ми відступати не будемо і будемо з ними вести ту ж саму політику,

– наголосив експерт.

А слова про відмову арештовувати Путіна на території Угорщини політолог назвав плювання в обличчя всіх міжнародних інституцій. Він підкреслив, що Угорщині має бути соромно за рішення, нібито людина, що викрадає дітей не повинна понести відповідальність.

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