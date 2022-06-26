Угорщина торгуватиметься, – бізнес-омбудсмен про вплив Будапешта на санкції проти Росії

Є країни, які не прагнуть посилювати санкції проти Росії. Так, наприклад, Угорщина виступає ще й за їх зняття та за пошук діалогу з Кремлем.

Угорщина, як завжди, торгується. Таку думку щодо санкційної позиції держави озвучив бізнес-омбудсмен України та колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

Важливо Ворог сатаніє і хоче нас залякати, – Кличко після ударів закликав киян не втрачати пильності

Він розповів, що ми вже бачили, як поводилася Угорщина під час попередніх шести пакетів санкцій. Вона торгувалася, а тоді розуміла, що одна й при цьому далеко не найбільша з 27 країн.

Проте Угорщина не проти вступу України до ЄС

Роман Ващук зазначив, що перед Україною працював послом у Сербії. Згідно з його спостереженнями, в угорців є бажання, щоб всі країни, де є їх меншини, були у Євросоюзі.

"Тоді це практично знімає питання кордонів для спілкування між угорськими меншинами й, можна так сказати, материком", – розповів Роман Ващук.

За його словами, можливо, є ще якісь причини, але це та, яку він знає з власного досвіду. "Вони завжди підтримували Сербію, при всіх її недосконалостях, як кандидата до Євросоюзу", – додав Роман Ващук.

Також Ващук про скандальну позицію Німеччини: дивіться відео

Останні новини щодо Угорщини