Образились на критику дружби з Росією: Угорщина виступила проти Швеції в НАТО

Угорщина продовжує блокувати вступ Швеції в Північноатлантичний альянс. Це єдина країна, яка виступає проти членства Швеції. Причиною для таких заяв Будапешту є зв'язки з Росією.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. На його думку, така позиція Угорщини є очевидним свідченням "роботи на Москву".

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Орбан не хоче допускати Швецію в НАТО

Перед самітом НАТО у Вільнюсі Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили зокрема вступ Швеції у НАТО. За підсумками розмови Анкара погодилась схвалити вступ Швеції до НАТО "якнайшвидше".

Однак серед країн-членів НАТО одна все ж виступила проти вступу Швеції. Нею виявилась Угорщина.

Орбан негативно виражається в сторону Швеції, заявляючи, що Угорщина має погані відносини зі скандинавською країною. Ображається на шведів, що вони критикують угорців за теплі та дружбі зв'язки з Росією,

– зазначив Олег Жданов.

Зокрема, нещодавно Будапешт виявив нову вимогу щодо прийняття Швеції до Альянсу. При цьому, Орбан наголосив, що їх озвучать, якщо Туреччина все ж погодиться розблокувати процес.

"Орбан готувався до того, щоб "загальмувати" Швецію. Мовляв, якщо Туреччина виступить "за" прийняття Швеції, то Угорщина підготує нові умови, щоб заблокувати процес. Це чиста робота на Москву", – наголосив військовий експерт.

Тому, ймовірно, доведеться очікувати нових умов від Угорщини, які насправді диктує виключно Росія.

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