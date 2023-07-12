Образились на критику дружби з Росією: Угорщина виступила проти Швеції в НАТО
Угорщина продовжує блокувати вступ Швеції в Північноатлантичний альянс. Це єдина країна, яка виступає проти членства Швеції. Причиною для таких заяв Будапешту є зв'язки з Росією.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. На його думку, така позиція Угорщини є очевидним свідченням "роботи на Москву".
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Орбан не хоче допускати Швецію в НАТО
Перед самітом НАТО у Вільнюсі Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили зокрема вступ Швеції у НАТО. За підсумками розмови Анкара погодилась схвалити вступ Швеції до НАТО "якнайшвидше".
Однак серед країн-членів НАТО одна все ж виступила проти вступу Швеції. Нею виявилась Угорщина.
Орбан негативно виражається в сторону Швеції, заявляючи, що Угорщина має погані відносини зі скандинавською країною. Ображається на шведів, що вони критикують угорців за теплі та дружбі зв'язки з Росією,
– зазначив Олег Жданов.
Зокрема, нещодавно Будапешт виявив нову вимогу щодо прийняття Швеції до Альянсу. При цьому, Орбан наголосив, що їх озвучать, якщо Туреччина все ж погодиться розблокувати процес.
"Орбан готувався до того, щоб "загальмувати" Швецію. Мовляв, якщо Туреччина виступить "за" прийняття Швеції, то Угорщина підготує нові умови, щоб заблокувати процес. Це чиста робота на Москву", – наголосив військовий експерт.
Тому, ймовірно, доведеться очікувати нових умов від Угорщини, які насправді диктує виключно Росія.
Олег Жданов про роботу Орбана на Росію: дивитись відео
Скандал з українськими військовополоненими в Угорщині: що відомо
- Російська православна церква 8 червня заявила, що нібито за її посередництва Угорщині передали 11 українських військовополонених. Згодом Угорщина підтвердила цю інформацію. Україні нічого не було відомо про такий "жест" РПЦ.
- Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко згодом повідомив, що встановлені імена та особи українських полонених. Водночас українського консула в Угорщині не допускали до військових. Їх фактично можна було вважати заручниками.
- При цьому в адміністрації Орбана заявили, що начебто повідомляли Києву про передачу Угорщині українських військовополонених. Ба більше, цинічно додали, що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину.
- Незабаром після інциденту у Єврокомісії наголосили, що вимагають пояснень від Угорщини.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що це було вигідно лише одній особі – Віктора Орбану. Вся ситуація була реалізована в межах його політичних потреб.
- Україні вдалось повернути 8 українських військовополонених. Ще троє, на жаль, досі залишаються в Угорщині.