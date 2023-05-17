Угорщина пробиває дно за дном: яке важливе рішення для України заблокував Будапешт

Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро з фонду, який займається фінансуванням постачання озброєння для України. Цей транш мав бути виділений 22 травня.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив на умові – Будапешт вимагає гарантії, що в майбутньому Європейський фонд миру не використовуватиметься для допомоги Україні.

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"Угорщина пробиває дно за дном. Я так розумію, тепер їм треба написати заяву на вихід з ЄС чи НАТО. Бо всі капості, які можна тільки придумати, угорський політичний уряд їх зробив", – відзначив військовий експерт.

Олег Жданов про скандальне рішення Угорщини: дивитись відео

Аби тільки оскандалитися

Олег Жданов припустив, що рішення таки ухвалять, оскільки в брюссельському Європарламенті більше впливу на угорську економіку. Але Угорщині треба було оскандалитися таким чином.

Я розумію, дешевий російський газ, але ж ви забули Будапешт, який був спалений радянською артилерією. Ви забули присутність радянських військ на своїй території. Невже така коротка пам'ять в угорців щодо СРСР? До речі, Угорщина однією з перших підняла повстання проти союзу в 1956 році. Мабуть, все забули. Дуже шкода,

– сказав він.

Політичні заяви Угорщини: останнє

Речник угорської влади Золтан Ковач розкритикував Брюссель за постачання зброї Україні, а також звинуватив Євросоюз у порушенні своїх зобов'язань щодо підтримки миру.

Представник угорського уряду Рікард Юзвяк заявив про невдоволення новим 11 пакетом антиросійських санкцій ЄС. Будапешт повністю не схвалює список людей, проти яких вони будуть застосовані. Особливо Юзвяк піклується про 3 осіб, серед яких начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.

Сам Віктор Орбан засумнівався в необхідності існування ЄС. Він вважає, що організація не виконує свої місії.