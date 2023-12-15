"Гроші все одно будуть": Кулеба прокоментував вето Орбана на допомогу Україні

Європейський Союз буде надавати фінансову та макрофінансову підтримку Україні. Це відбуватиметься навіть попри те, що Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Угорщина наклала вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на таке рішення Орбана.

Дивіться також Повторював одну фразу: як Орбан пояснив свою позицію на саміті ЄС

Реакція Кулеби

Дмитро Кулеба запевнив, що попри такі дії Орбана гроші все ж будуть і це не варто піддавати сумнівам. Він зазначив про продовження фінансової та макрофінансової підтримки з боку ЄС.

Очільник МЗС України наголосив, що є питання лише в тому, чи це буде консенсусна програма, яку затвердять всі держави-члени Європейського Союзу, і Угорщина в тому числі буде туди вкладати свою частку, чи це буде програма, затверджена окремо без Угорщини.

За словами Кулеби, оскільки єдність ЄС – це джерело їхньої сили, вони до останнього будуть намагатися запустити програму консенсусу.

Але якщо все таки Віктор Орбан упреться в це питання, то є 100% розуміння, як запустити цю програму без консенсусу. Ті держави, які готові вкладати гроші, створять коаліцію, і будуть через механізми ЄС їх давати Україні. Це не затягнеться, умовно кажучи, до літа наступного року. Це буде на початку року,

– пояснив очільник українського МЗС.

Міністр також уточнив, що йдеться про ті самі 50 мільярдів євро. Він зауважив, що наразі сама сума залишається незмінною.

Що цьому передувало: коротко