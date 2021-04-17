В угорському уряді заявили про підтримку територіальної цілісності України

Пані посол України в Угорщині Любов Непоп 16 квітня провела зустріч з міністром оборони Угорщини Тібором Бенкьо. Дипломати обговорили безпекову ситуацію на сході України та наростаючу російську агресію.

Непоп проінформувала очільника МЗС Угорщини про дії Росії, які мають на меті дестабілізувати ситуацію на сході нашої країни.

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Пані посол наголосила, що Україні важлива підтримка міжнародних партнерів у протидії російській агресії. Водночас міністр запевнив, що Угорщина підтримувала та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України.

Загострення конфлікту на Донбасі: головне

Від початку 2021 року окупанти на Донбасі почали активніше обстрілювати позиції ЗСУ. Тоді штаб ООС кілька разів на тиждень почав повідомляти про загиблих.

Тоді штаб ООС кілька разів на тиждень почав повідомляти про загиблих. 26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків, що тривав кілька годин, обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців . Ще 2 українських бійці отримали поранення. Трагедія сталася у районі Шумів.

. Ще 2 українських бійці отримали поранення. Трагедія сталася у районі Шумів. А вже на початку квітня українська розвідка зафіксувала, що Росія нарощує свою присутність в областях, які межують з Україною. Крім того, країна-агресор стягує зброю до окупованого Криму.

Росія 15 квітня оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

А 17 квітня російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" зайшли в акваторію Чорного моря. У Кремлі пояснюють це "військовими навчаннями".