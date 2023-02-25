Заблукали в трьох соснах: в Угорщині знову не можуть визначитись, хто винен у війні в Україні
Джерело:Telex
Після обурливої заяви, що війна в Україні – це "військовий конфлікт між двома слов'янськими державами", які повинні самі розібратися, Угорщина таки визнала, що агресором і винуватцем війни в Україні є Росія. Але, як завжди, зробила це по-своєму.
Так, на брифінгу відповідальний за Офіс прем'єра міністр Гергей Гуйяш заявив, що Кремль однозначно є юридично відповідальним за початок війни. Однак, на його думку, з політичної точки зору "є нюанси".
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Винувате НАТО
Частково провину за втілення кровожерливих амбіцій московського режиму він переклав на НАТО.
Якби НАТО дало гарантії, що Україна у довгостроковій перспективі не вступить в Альянс, тоді російського нападу можна було б уникнути, або це було б просто фальшивим виправданням,
– заявив він.
Також Гуйяш додав, що буцімто країни НАТО мали б спробувати це зробити, щонайменш аби переконатися, що Путін використовував вступ України до Альянсу лише як привід розпочати повномасштабну війну.
Боротьба України є героїчною
Відповідальний за Офіс прем'єр також сказав, що Угорщина вважає боротьбу України за суверенітет героїчною. А ще потішився, що кордони його держави розташовуються далеко від країни-агресорки, якій так любить підспівувати влада цієї країни.
Ми також думаємо, що це добре, що угорський кордон далеко від російського – і тому ми завжди підтримували суверенну Україну,
– сказав міністр.
Однак забув додати, що у межах цієї підтримки Угорщина не раз блокувала допомогу Україні від західних партнерів.
Як Угорщина "вставляла палки в колеса" Україні
- Передусім варто згадати, що Угорщина блокує вступ України до НАТО та Євросоюзу. У Будапешті ставлять під сумнів вступ України до НАТО, адже це буцімто "означатиме негайну світову війну". Вступ у ЄС ж Угорщина блокує тому, що в Україні не вирішене питання угорської нацменшини.
- 22 лютого через опір Угорщини послам ЄС не вдалось домовитись про продовження антиросійських санкцій на 9 чи 12 місяців замість нинішніх шести.
- Раніше Угорщина також блокувала 18 мільярдів євро допомоги від ЄС для України, які мали б передати уже цього року. Голова угорського уряду пояснював це рішення тим, що не хоче, аби "ЄС перетворився на спільноту держав-боржників". Також Угорщина блокувала ініціативу в надії забезпечити власне фінансування.