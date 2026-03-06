Це агресія проти України: Андрющенко сказав, як реагувати на захоплення інкасаторів в Угорщині

В МЗС України повідомили, що угорська влада фактично захопила в заручники сімох українців, працівників Ощадбанку. Вони здійснювали транзитне перевезення валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank в Австрії та Ощадбанком в Україні. Це кричуща ситуація, яка виходить за межі міжнародних норм.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, підкресливши, що в ситуації із затриманням Угорщиною українських інкасаторів важливою буде реакція ЄС, адже Угорщина – його член, частина військово-політичного союзу.

Затримання інкасаторів в Угорщині: як слід відповісти на це?

Ситуація довкола затримання українських інкасаторів в Угорщині, на думку Андрющенка, дивна і неоднозначна. З його слів, словесна перепалка між угорським прем'єром Орбаном і українським президентом Зеленським навряд чи могла бути пов'язана з цією подією, однак логіка в цьому простежується.

Після того як Орбан погрожував Україні, що він змусить нас запустити "Дружбу", ми були праві по сенсу, але абсолютно не праві за формою. Ми дали Орбану в руки карти, які він намагається розіграти,

– озвучив Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації припускає, що угорська сторона може вдатися до сумнівних заяв, що нібито гроші, які перевозили інкасатори, передбачались для перевороту в Угорщині, фінансування опозиції (в країні мають відбутися у квітні вибори).

Те, що на подію відреагували заявою представники Ощадбанку і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга – це логічно, але, як зазначив Андрющенко, варто було б військово-політичному керівництву нашої держави піти до кінця.

"Я б розвернув ситуацію так, аби взяти з неї максимум. Я б закрив кордони, оголосив надзвичайний стан в районі Закарпатської області, звернувся б до української та угорської націй з промовою, як Орбан намагається нас посварити. Також звернувся б за офіційними роз'ясненнями до Угорщини й Євросоюзу, країн НАТО. Це прямий акт агресії проти України", – підкреслив Андрющенко.

Як зауважив керівник Центру вивчення окупації, мовиться про державний банк України, державні гроші. Він наголосив, що прецедентів таких не було, тому перші особи країни, за його переконанням, мали б офіційно виступити з цього приводу. На його думку, ЄС міг би запровадити санкції у вигляді позбавлення Угорщини права на голосування, оскільки Орбан підриває європейські цінності.

Ми мали б побачити сильну реакцію, за такі міжнародні прецеденти відповідає Кая Каллас, вона доволі радикальна. Але я переконаний, що Євросоюз тягнутиме до останнього, намагаючись вирішити це політично, тихо, без скандалу. Це точно не в наших інтересах,

– підсумував Андрющенко.

