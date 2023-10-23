Півроку ховався від призову на дачі друга: як на Харківщині покарали ухилянта

На Харківщині суд визнав винним військовозобов'язаного, який п'ять місяців ухилявся від мобілізації. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що не зміг би вбити людину.

На лаві підсудних опинився раніше не судимий житель Балаклії, який півроку тікав від мобілізації, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи потрібно студенту знятися з військового обліку, якщо виїжджає за кордон на ПМЖ

П'ять місяців тікав від призову

Повістку засуджений отримав 7 лютого 2023 року за місцем роботи. Після чого чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 11 лютого він отримав бойову повістку, однак на місце проходження військової служби не з'явився, а натомість почав переховуватися від призову на дачі свого товариша. У такий спосіб чоловікові вдалося уникати мобілізації протягом п'яти місяців. У липні цього року, коли він повернувся додому, на нього вже чекали правоохоронці із повідомленням про підозру.

Як пояснив свій вчинок ухилянт і що вирішив суд

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив свій вчинок, тим, що не зміг би взяти до рук зброю і націлити її на іншу людину.

Суддя визнав мешканця Балаклії винним в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану і засудив до 3 років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Як в Україні покарали інших ухилянтів