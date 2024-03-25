Молдова допомагатиме Україні ловити ухилянтів: глава МВС розповів, де це буде
Джерело:Ziarul de Garda
В Україні доволі часто трапляються випадки незаконного перетину кордону військовозобов'язаними громадянами нашої держави. Наразі у Молдові повідомили, що місцеві прикордонники планують співпрацювати з українською владою.
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос повідомив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів від загальної мобілізації. Мова йде про тих, хто намагається втекти з території нашої держави через Придністровський регіон.
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Молдова планує допомагати Україні ловити ухилянтів
Глава МВС Молдови заявив, що це очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя. За його словами, здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони це чоловіки віком від 18 до 60 років.
Адріан Ефрос зауважив, що досить часто військовозобов'язані українці, які намагаються незаконно перетнути кордон, використовують саме територію Придністровського району.
Практично щотижня ми проводимо кілька операцій з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України,
– сказав він.
Міністр внутрішніх справ країни також зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону. Він зауважив, що це допоможе запобігти нелегальній міграції.
"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку", – додав він.
Як карають ухилянтів, які намагаються нелегально перетнути кордон
- За словами адвоката, за незаконний перетин кордону військовозобов'язаних чоловіків може чекати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Покарання залежить від кожного конкретного випадку.
- Загалом, покарання за нелегальний перетин кордону передбачають статті 358, 369, 336 Кримінального кодексу. Так, для втечі за кордон чоловік може підробити документи. У таких випадках ухилянта можуть оштрафувати або ж засудити до обмеження волі.
- Також нерідко трапляються випадки, коли військовозобов'язані чоловіки намагаються дати хабаря прикордонникам. У таких випадках суд також може зобов'язати заплатити штраф або ж позбавити волі на строк до 4 років.
- Від 2014 року в Україні зафіксували 3746 вироків за ухилення від військової служби. Щоправда, третина з них припадає на минулий рік. У 2023 році 1274 українці отримали вироки за ухилення від військової служби.