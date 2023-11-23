Ховався від мобілізації у сусідньому будинку: на Львівщині засудили чоловіка

Чоловік утік від військкомів та ховався від мобілізації в сусідньому будинку. Свій вчинок ухилянт пояснив бажанням піклуватись про дружину та дітей. Йому виніс вирок суд на Львівщині.

Рішення про вирок чоловіку ухвалював Жовківський районний суд Львівської області. У червні військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним за станом здоров'я. В той самий день йому дали повістку на службу, пише 24 Канал.

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Вирок чоловіку

На суді чоловік розповів, що 19 червня о 7:30 ранку він прибув до себе на роботу у місті Дубляни. Там його зустріли працівники військкомату та доставили до Жовкви для проходження ВЛК. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Після цього йому вручили повістку. Військовослужбовці відвезли чоловіка додому, де він мав взяти необхідні речі зі свого будинку.

Проте, чоловік вирішив утекти від військкомів. На суді чоловік визнав, що заховався в сусідньому будинку. Він пояснив свою поведінку тим, що не бажав залишати свою дружину та дітей самих.

Суд визнав чоловіка винним за порушення статті 336 Кримінального кодексу України та засудив його до трьох років позбавлення волі. Проте замінив реальний термін для чоловіка на один рік іспитового. Це рішення підлягає оскарженню в апеляційному суді.

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