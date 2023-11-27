"Заблукалий турист": на Закарпатті знайшли чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон

У Закарпатській області прикордонники дізналися від румунських колег, що на горі Піп Іван Мармароський перебуває людина, якій необхідна допомога. Було негайно організовано пошукові заходи, проведення яких ускладнила велика кількість снігу.

40-річного жителя Дніпра, який майже дві доби блукав засніженим високогір'ям, знайшли прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону. Вони разом із рятувальниками змогли відшукати втікача за 3 кілометри від українсько-румунського кордону. Він був без належного спорядження, у джинсах та кросівках.

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Незаконний перетин кордону українцем

Спочатку громадянин не був задоволений появі українських правоохоронців, адже розраховував на порятунок від румунських, а тому й пояснювати мету свого перебування в горах відмовлявся,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначає Держприкордонслужба, чоловік зателефонував лише румунським прикордонникам через сподівання, що шукатимуть його саме їхні рятувальники. Таким чином українець хотів потрапити до Румунії.

Згодом чоловік все ж сам зізнався у спробі незаконного перетину кордону. Після 2 діб мандрувань, заблукалого "туриста" доправили до лікарні. Наразі його стан задовільний.

Водночас прикордонники намагаються встановити коло осіб, які можуть бути причетними до спроби незаконної подорожі українця до Румунії.

Коротко про незаконний перетин кордону