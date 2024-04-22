Рішення можуть прискорити: коли буде остаточно ухвалено допомогу від США

У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала надання Україні пакета допомоги. Тепер залишається питання, коли відбудеться друге голосування у Сенаті, після якого Джо Байден підпише документ.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів 24 Каналу, що остаточне ухвалення допомоги має відбутись у вівторок, 23 квітня. Також він додав, що затримка допомоги від США ніяк не пов'язана з "бездіяльністю" України.

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Голоси є "із запасом"

За словами Железняка, для того, щоб скоротити час ухвалення допомоги від США Палата представників умовно оформить це рішення, як поправки до попереднього законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню.

Якщо ж хтось вирішить затягнути час, то допомогу від США буде ухвалено не у вівторок, 23 квітня, а на 30 – 40 годин пізніше.

В будь-якому разі в Сенаті голоси є "із запасом", тобто буде 70 голосів і більше, при необхідних 50. До четверга (25 квітня – 24 Канал) пакет із чотирьох законів точно буде підписано президентом США,

– підкреслив народний депутат.

Хто може завадити

Голосування за ухвалення допомоги відбудеться у вівторок, 23 квітня. Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті, збирає його на 13:00. На цьому голосуванні, за словами народного депутата, буде не дуже дружній для України сенатор Лі.

Він хоче відправити законопроєкт на доопрацювання, тобто відхилити голосування. Далі – це подолання флібустерства, щоб якраз це не затягували. Для цього потрібно буде 60 голосів,

– зазначив Железняк.

Ситуація всередині США

У США починається велика виборча кампанія. Народний депутат пояснив, що вона є не лише президентська, адже повністю змінюється склад Палати представників та одна третина Сенату.

До кінця листопада вони будуть жити цими питаннями. Добре, що зараз, умовно, все прийняли й більше нам не потрібні будуть політичні рішення, що не менш, на рівні Конгресу,

– додав Железняк.

Також він додав, що у затримці допомоги на пів року провини України немає. Це величезний збіг обставин, який ніяк від нас не залежить.

"Зараз, після прийняття цього законопроєкту, добре, що ми перестали бути питанням їх внутрішніх перегонів, але все буде залежати від результатів виборів. Багато наших людей у Вашингтоні та за його межами роблять чудову роботу. Я надіюсь, що вони не зупиняться і будуть системно працювати надалі", – наголосив народний депутат.

Важливий майбутній крок

В майбутньому, на думку Железняка, Україні бажано стати другом Ізраїлю, щоб мати довгострокову стратегічну підтримку США.

Ми теж виглядаємо для американців, як стратегічний партнер. Тому нам в будь-якому разі потрібно будувати цю підтримку, як союзника США. Ми для цього багато вже зробили,

– зауважив народний депутат.

Реакція на підтримку допомоги Україні: коротко