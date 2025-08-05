Росія продовжує свої погрози ядерною зброєю. Президент США Дональд Трамп усвідомлює, що робить Кремль. Зокрема, Москва ображає американського лідера.

Тому усе веде до прийняття Трампом принципових рішень щодо Росії. Це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Які рішення може ухвалити Трамп?

Михайло Подоляк зазначив, що російська пропаганда продовжує свої пусті погрози. Трамп у відповідь на це заявляє, що вони "заходять на небезпечну територію". Американський президент показує Володимиру Путіну, що ставки будуть підійматися.

Буде правильно, якщо США приймуть важливі рішення щодо Росії. Немає причин очікувати, що Кремль змінить свою поведінку. Тому Трампу варто ввести санкції, а також інший рівень постачання зброї. Формати можуть бути різні. Наприклад, купівля зброї у великих обсягах. Європа готова до цього.

Мені дуже подобається, що Росія так чи інакше починає масштабно особисто ображати Трампа. Тому що вони починають говорити відверто, щиро про те, що вони думають про США, про Трампа. Тобто вони вже не маскуються, що начебто вони готові до перезавантаження відносин зі Штатами і так далі,

– підкреслив посадовець.

Трамп досить швидко усвідомлює, що робить Росія. Тобто починає його ображати. Це приведе до тих наслідків, які потрібно запровадити щодо Росії. Зокрема, до прийняття вторинних санкцій.

Усе сьогодні поступово йде до ухвалення принципового рішення. Або Росію дотиснемо всі разом до певних стратегічних наслідків для Кремля, або Москва остаточно хаотизує глобальний простір, тоді для усіх виникають суттєві ризики. Україна ж не може за всіх відповідати,

– додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, Дональд Трамп наказав розмістити 2 атомні підводні човни ближче до Росії після низки заяв заступника глави Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. За словами американського лідера, вони зараз "дуже близько до Росії".