Зеленський позбавив громадянства Коломойського і Рабіновича, – джерела

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича й інших.

Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

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Раніше у мережі народний депутат Власенко опублікував указ №502/2022 Президента України, який було видано 18 липня 2022 року. У тексті йдеться про позбавлення громадянства 10 людей.

Серед них – Ігор Коломойський, олігарх та політик, Ігор Васильковський, чинний нардеп від партії "Слуга народу", Вадим Рабінович, нардеп від ОПЗЖ, Геннадій Корбан, підприємець та політик з Дніпропетровщини.

Відповідний указ опублікував народний депутат Сергій Власенко

У документі не зазначають причини, на підставі яких прийнято Указ. При цьому у Законі України "Про громадянство" статті 17 вказано, що припинити громадянство можна у трьох випадках:

втрати громадянства;

виходу з громадянства,

згідно з міжнародними договорами.

Перші два випадки настають тоді, коли людина стала громадянином іншої країни. Крім того, вона самостійно має подати в Україну певний пакет документів для офіційного оформлення свого нового статусу.

Позбавлення громадянства Коломойського обговорювали уже кілька днів

До слова, ще у 2014 році, будучи головою Дніпропетровської ОДА, Ігор Коломойський визнав, що крім громадянства України, він також володіє паспортами Кіпру та Ізраїлю.

Крім того, Коломойський може потрапити під дію закону про олігархів. Сам бізнесмен заявляв, що цей закон його влаштовує, ба більше, він йому вигідний.

Довідка. Закон про створення реєстру олігархів в Україні продовжує діяти. За даними РНБО, під ознаки олігарха в Україні підпадають 86 людей.

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У РНБО анонсували "гучні новини"

Вчора, 20 липня, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував "гучні новини" на тлі зникнення деяких впливових людей з екранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

Також Данілов говорив, що підтримав би ініціативу, якби в Україні позбавляли громадянства за підтримку військової агресії росії.

Більше про це – Данілов анонсував "гучні новини" через роботу контррозвідки: дивитись відео