Ресурси у Путіна не безмежні: для чого диктатор підписав новий указ про громадянство

Нещодавно Владімір Путін підписав указ, згідно з яким деякі категорії українців та іноземців, які підписали контракт з міноборони Росії, майже автоматично отримують російське громадянство. Цей крок диктатора є доволі голослівним.

Оскільки посилювати мобілізацію Путін не дуже хоче, то знайшов цікавіший спосіб заманювати людей до війська. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Роздача російського громадянства

Масштаби втрат російської армії збільшуються з кожним днем. Владімір Путін намагається будь-яким способом поновити втрати, тому вдається до цинічних кроків. Не винятком став закон про громадянство для іноземців, які підуть воювати.

"Гарматне м'ясо" закінчується. Зараз все це заливають грошима: до 7 мільйонів рублів виплачують за загиблих, за тяжке поранення – до 5 мільйонів. Ймовірно, це перестає працювати, бо кількість жертв зростає. Та й контингент не той,

– зазначив Геннадій Гудков.

Схоже, стратегія Росії щодо мобілізації також не виявилась вдалою. На фронт забирають маргінальні прошарки суспільства та не надають їм належного навчання. То ж не дивно, що втрати серед росіян на фронті так стрімко збільшуються.

"Тепер Путін на все гаразд – і громадянство, і будь-що пропонує, лише б люди йшли на поле бою. Ресурси цієї добровільно-примусової мобілізації у Путіна теж не безмежні", – наголосив політик.

Зверніть увагу! Російський диктатор також підписав закон, який стосується дітей з окупованих територій. Відтепер за особистим підписом диктатора українські діти легко також можуть отримати російське громадянство.

Чи можуть росіяни почати новий наступ

У цьому контексті доволі цікавою виглядають повідомлення західних ЗМІ про те, що буцімто російська армія 15 січня планує наступати на Куп'янськ, Харків та навіть Одесу.

У Путіна немає для цього ресурсів. Дуже багато ресурсів витратили на безсенсові наступальні дії в районі Авдіївки та не лише. Додаткових сил, які Путін міг би кинути в бій – просто немає,

– підкреслив Гудков.

Цю думку лише підкреслює указ про видачу російського громадянства за вступ до війська. Раніше отримати російський паспорт для мігрантів, наприклад, зі Східної Азії, було надзвичайно важко. Зараз же умови зробили дуже привабливими. І не просто так.

"Путін цього не потягне. Втрати будуть колосальними, та вони, власне, і зараз величезні", – наголосив політик.

Можливо, російська армія робитиме окремі спроби наступу. Однак навряд чи повномасштабний наступ окупантів на Харківщині можливий. Таку ж думку зокрема висловлюють і в ЗСУ.

Актуальні втрати ворога на війні

Російська армія справді зазнає неймовірних втрат. З початку повномасштабного вторгнення на концерт до Кобзона потрапило уже 365 170 солдатів. Чимало втрачає Росія і в техніці.

Так, станом на 8 січня, окупанти втратили: