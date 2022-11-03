Ще 74 захисники "Азовсталі" повернулися додому: кого з героїв вдалося звільнити
В Україну в межах обміну повернула понад сотню наших військових. З них понад 70 бійців захищали Маріуполь.
Серед них є важкопоранені та лежачі захисники "Азовсталі", пише 24 канал. Також є боєць, який добровольцем полетів вертольотом в Маріуполь, щоб врятувати побратимів та боротись за місто.
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Україна повернула майже сотню захисників Маріуполя
Ми повернули додому 107 наших людей з російського полону. Серед звільнених – 107 воїнів: 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. 74 бійців захищали "Азовсталь",
– повідомив Дмитро Лубінець.
За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україна повернула:
- важкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі";
- хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, а також з вогнепальними пораненнями різних частин тіла;
- захисників з ампутованими кінцівками та опіками;
- бійців, які не відчувають частину обличчя та мають інфіковані рани;
- навіть пораненого військового внаслідок вибуху в Оленівській колонії.
Повернення українських військових з полону: дивіться відео
За словами Лубінця, багато українських військових отримали поранення в березні.
Після звільнення на них очікує надання кваліфікованої медичної допомоги, реабілітація, психологічна та соціальна підтримка,
– пообіцяв Уповноважений Ради з прав людини.
Окрім цього, глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що серед звільнених є бійці:
- Збройних Сил України;
- Військово-морських сил ЗСУ;
- Сил територіальної оборони ЗСУ;
- Державної прикордонної служби України;
- Національної поліції України;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Національної гвардії України.
Радниця з питань комунікацій глави Офісу Президента України Дарія Зарівна додала, що серед звільнених з полону є лейтенант медичної служби з військового шпиталю Дніпра, який добровольцем полетів вертольотом в Маріуполь. Він надавав допомогу пораненим та був на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.
Звільнені з полону захисники України / Фото Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака та Дарії Зарівни
Повернення українських бійців додому: головне
- 3 листопада в межах обміну Україна повернула 107 захисників України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що обмін військовополоненими відбувся за формулою "107 на 107".
- Окрім цього, буквально 29 жовтня додому повернулись 52 полонених українських військових. Наймолодшому з них – 19 років, а найстаршому – 56 років.
- Володимир Зеленський розповів, що з березня 2022 року Україні вдалось повернути з російського полону 1031 людину.
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