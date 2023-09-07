Бійці ВМС знищили два ворожі катери та кілька десятків росіян
Джерело:Військово-Морські сили ЗСУ
Росія зазнає втрат у повномасштабній війні проти України, яку підступно розв'язала 24 лютого 2022 року. Зокрема, лише за добу окупанти втратили понад два десятки солдат та кілька одиниць техніки.
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил України теж продовжують давати відсіч ворогу. За минулу добу, 6 вересня, їм вдалося знищити 2 катери та 17 ворожих дронів.
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Росіяни втратили особовий склад та техніку
Відповідно до повідомлення Військово-Морських Сил остаточні втрати ще уточнюються.
Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 2 катери, 2 артилерійські системи, 2 авто та 17 квадрокоптерів,
– мовиться в повідомленні.
Російські військові продовжують зазнавати втрат у злочинній війні проти України, яку розв’язала Росія.
Росія продовжує втрачати солдат та техніку / Інфографіка Військово-Морських Сил України
Втрати ворога: останні новини
- За понад рік повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити 266 900 російських загарбників. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
- Сили Спеціальних Операцій знищили склад окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог зберігав керовані ракети. За інформацією ССО, на складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь". Саме їх окупанти запускають з гелікоптерів Ка-50 та Ка-52.
- Українські військові продовжують вражати техніку окупантів на тимчасово окупованій території нашої держави. Так, у СтратКомі ЗСУ розповіли, що нашим військовим вдалося знищити ще один ворожий склад. Це сталося біля тимчасово окупованого селища Миронівське, що в Донецькій області. На цьому складі окупанти зберігали своє військове спорядження.