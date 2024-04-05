ГУР та ЗСУ атакували аеродроми в Росії, пошкоджено кілька ТУ-95МС, – джерела

Вночі у Росії знову було гаряче – Україна атакувала безпілотниками аеродроми в Енгельсі, Єйську та Курську. Пошкоджені літаки ТУ-95МС та Су-25.

За інформацією джерел 24 Каналу, в результаті атаки БПЛА ймовірно серйозних пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальними Ту-95МС на військовому аеродромі Енгельс-2. Крім цього, ворог втратив кілька "сушок".

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Вночі Україна атакувала 3 російських аеродроми

Джерела 24 Каналу повідомили, що у ніч проти 5 квітня Україна завдала ударів по трьох аеродромах в Росії:

У Курську,

у Єйську,

в Енгельсі.

Повідомляється, що на аеродромі "Енгельс-2", ймовірно, суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Крім цього, у Єйську згоріли два Су-25. Натомість подробиць щодо наслідків атаки в Курську наразі немає.

За даними джерел, операція була здійснена силам ГУР та ЗСУ України. Однак офіційно у відомствах не коментували це.

Ворог зазнав втрат і в живій силі

Окрім втрат в авіації, під час операції 5 квітня ворог зазнав втрат і в живій силі. Зокрема під час атаки на "Енгельс-2" загинули 7 окупантів. Не виключено, що серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Натомість щодо Єйську відомо про смерть 4 окупантів.