ГУР та ЗСУ атакували аеродроми в Росії, пошкоджено кілька ТУ-95МС, – джерела
Вночі у Росії знову було гаряче – Україна атакувала безпілотниками аеродроми в Енгельсі, Єйську та Курську. Пошкоджені літаки ТУ-95МС та Су-25.
За інформацією джерел 24 Каналу, в результаті атаки БПЛА ймовірно серйозних пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальними Ту-95МС на військовому аеродромі Енгельс-2. Крім цього, ворог втратив кілька "сушок".
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Вночі Україна атакувала 3 російських аеродроми
Джерела 24 Каналу повідомили, що у ніч проти 5 квітня Україна завдала ударів по трьох аеродромах в Росії:
- У Курську,
- у Єйську,
- в Енгельсі.
Повідомляється, що на аеродромі "Енгельс-2", ймовірно, суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Крім цього, у Єйську згоріли два Су-25. Натомість подробиць щодо наслідків атаки в Курську наразі немає.
За даними джерел, операція була здійснена силам ГУР та ЗСУ України. Однак офіційно у відомствах не коментували це.
Ворог зазнав втрат і в живій силі
Окрім втрат в авіації, під час операції 5 квітня ворог зазнав втрат і в живій силі. Зокрема під час атаки на "Енгельс-2" загинули 7 окупантів. Не виключено, що серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.
Натомість щодо Єйську відомо про смерть 4 окупантів.