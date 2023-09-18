Ці кораблі – законні цілі для України, – Зеленський про удари по Чорноморському флоту Росії
Джерело:CBS News
Росія продовжує зазнавати втрат у війні, розв'язаній проти України. Зокрема, йдеться про флот, по якому активно б'ють наші військові.
В інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що російські військові кораблі – законні цілі. І такими будуть усі судна ворога, з яких він запускає ракети по українцях.
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Україна дістане всі російські кораблі
Президент України підтвердив, що нещодавно завдавалися удари по Чорному морю, де ворог втратив частину свого флоту. Для нашої держави, підкреслив він, – це "абсолютно законні цілі".
Де б вони не перебували. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль. Це ворог, який забрав життя наших людей, і забирає щоденно,
– наголосив він.
Глава держави додав, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що "попри те, де б не перебував цей корабель, ми за всі ті удари по Україні, ми його дістанемо". Це лише питання часу та відстані, підкреслив президент.
Напередодні вперше знищили підводний човен
- Особливо вартує уваги ніч проти 13 вересня. Тоді Україні вдалося завдати суттєвих втрат російським загарбникам. У той час у сухих доках на території суднобудівного заводу у Севастополі стояли відразу два судна – "Мінськ" і "Ростов-на-Дону",
- До доків під ранок завітала "бавовна". Як зазначили у розвідці Великої Британії, її підвезли туди 10 крилатих ракет, яким допомагали три безекіпажні катери.
- Відомо, що великий десантний корабель "Мінськ" практично повністю зруйнований. Якщо говорити про підводний човен "Ростов-на-Дону", то він зазнав катастрофічних пошкоджень. Якщо його відновлювати, то на це підуть сотні мільйонів доларів, а також роки.
- Невдовзі, 15 вересня, вдалося підбити ще й російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. Це зробили за допомогою експериментального надводного безпілотника "Sea Baby". Він влучив у задню праву частину судна ворога.