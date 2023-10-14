Розвідка Британії пояснила, куди Росія "сховала" Чорноморський флот після українських атак

Британські розвідники проаналізували дії Москви після того, як Україна завдала потужних ударів по російських кораблях. Тепер Росія боїться втратити Чорноморський флот.

Розвідка Великої Британії каже, що страх Росії втратити Чорноморський флот виявився сильнішим за її бажання блокувати український експорт у Чорному морі. Про це мовиться у звіті за 14 жовтня.

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Як українські атаки вплинули на Росію

За даними британської розвідки, після атак з боку України у серпні та вересні Росія перемістила свої кораблі з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. Мовиться про кораблі та підводні човни, які здатні завдавати ракетних ударів. Аналітики припускають, що країна-агресорка могла подвоїти оборону Чорноморського флоту.

У звіті зазначається, що держава-терорист змушена захищатися від надводних дронів, БпЛА та ракетних атак з боку України. Водночас аналітики зауважують, що Чорноморський флот продовжує бити ракетами по українських територіях. На думку розвідки Великої Британії, російські ракетоносії зможуть обстрілювати Україну і зі східної частини Чорного моря.

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