Україна бачить територію Росії на 400 кілометрів углиб, – Данілов

РНБО України стежить за ситуацією на кордоні. І спостерігає за всім, що коїться на території Росії углиб на 400 кілометрів.

Про це розповів журналістам 18 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. "У нас усе під контролем", – запевнив він.

Варто знати У РНБО заявили, що готові на компроміси щодо Донбасу, але їм "є межа"

"У нас усе під контролем"

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що станом на зараз Рада нацбезпеки:

Не бачить небезпеки на кордоні.

Та, ясна річ, не виключає, що вона може з'явитися будь-якої миті.

РНБО пильно стежить за всім, що відбувається на українських кордонах та на території Росії, яка джерелом небезпеки для України і є.

Ми чітко розуміємо, що є на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем,

– заявив Данілов.

Зверніть увагу:

У США запевняють, що Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.

Та водночас кажуть, що Володимир Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Тим часом Україна попросила у США нове озброєння для захисту від Росії.

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