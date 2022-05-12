Україна домовляється про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі"

Поранених українських військових таки можуть евакуювати з гарнізону Маріуполя. Українська влада просить політиків, журналістів та громадських діячів утриматись від коментарів.

Про це 12 травня повідомила Ірина Верещук. Вона пояснила, що деякі коментарі щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.

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Міністерка закликала утриматись політиків, журналістів та активістів від публічних коментарів про те, чого вони не знають.

Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати. Мовиться про життя людей,

– написала Верещук.

Що відомо про переговори

Як зазначила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тривають важкі перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.

Наразі мовиться про можливу евакуацію 38 українських воїнів, які зазнали важких поранень на заводі "Азовсталь". Усі вони – лежачі хворі.

Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі,

– заявила Верещук.

Вона також пояснила, що поки немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, хоч про це нібито повідомляли деякі ЗМІ.

"Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви. Тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат", – додала міністерка.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук повідомила, що наразі на "Азовсталі" перебуває понад тисяча українських бійців. Серед них – воїни з відкритими ранами, які перебувають у повній антисанітарії.

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Зранку 11 травня українські воїни повідомили, що лише упродовж передньої доби окупанти завдали по "Азовсталі" 20 повітряних атак.

Президент Володимир Зеленський 10 травня запевнив, що Україна використовує усі можливі дипломатичні інструменти, аби врятувати захисників Маріуполя, однак російські загарбники не погоджуються на жоден із варіантів.

Україна запропонувала обмін й попросила Росію вивезти хоча б важкопоранених, а росіянам віддадуть полонених окупантів. Втім, Кремль поки не відповів.

6 травня активісти створили петицію, де вимагають ООН почати евакуацію всіх військових та цивільних із "Азовсталі", застосувавши процедуру екстрадиції. Там уже понад мільйон підписів.

Підкреслимо, що 8 травня захисники Маріуполя погодились здатись третій стороні та залишатися в цій країні до завершення війни. При цьому вони просять евакуювати із ними й тіла загиблих побратимів.

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