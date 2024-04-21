Відмовитись від жорстокої дипломатії: як Україні побудувати вигідні стосунки з Трампом

США є країною без будь-яких проявів авторитаризму, а партнерів та союзників вони обирають через призму своїх інтересів. Для побудови вигідних стосунків із Дональдом Трампом важливо показати певну користь від України.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що союзниками США стають країни, які забезпечать економічний та безпековий добробут. Тимчасом Трамп робить усе для того, щоб його партнери вбачали у ньому надійного лідера.

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Особливість Трампа

За словами Вігірінського, Трамп веде агресивний діалог, любить додавати незручні питання, які здаються примітивними. Однак його вдається переконувати, він прислухається до раціональних аргументів.

Переконання республіканців повинно бути у площині доведення інтересу участі США в підтримці України,

– підкреслив політолог.

Українські політики знають специфіку побудови відносин із Трампом і, на думку Вігірінського, доводити свої слова потрібно конкретними вчинками, які стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої політики України з урахуванням інтересів партнерів. Протягом останніх п'яти років Україні не завжди вдавалось побудувати відносини на довірі.

Хто є союзниками для США

Союзи для США – це економічні партнери, на яких або з якими вони заробляють. Також це суб'єкти, які першими приймають удар.

Побудова транснаціональних об'єднань за участі інших країн є важливою з погляду на економічний та безпековий добробут США. Тому Трамп в умовах конкуренції не зможе відмовитись від НАТО, бо тоді його партнери, в умовах потенційного конфлікту, який їх очікує, подивляться на нього, не як на надійного партнера,

– зазначив політолог.

Специфіка авторитарних лідерів

Авторитарним лідерам, на думку Вігірінського, простіше домовлятися на рівні двосторонніх комунікацій. Це часто озвучується стосовно монархій Перської затоки, Китаю, Центральної Азії та Росії. Така система управління, як у цих країнах справді має міць і лідери країн можуть домовлятися тет-а-тет, адже вони не дуже сильно комунікують з парламентом чи із законодавчою гілкою влади.

Там є інша система – групи інтересів, клани, партійні родини, чи як, наприклад, в Китаї представники різних провінцій, які теж складають окремі угруповання до яких дослуховуються. Ця вся дискусія в авторитарних колах не може бути публічною. Ключове завдання – це демонстрація своєму населенню цілісності та стійкості влади,

– зазначив політолог.

Лібералізм США

Такий авторитарний режим абсолютно не є притаманним США, де Конгрес може створювати проблеми для президента. Певний час зберігатиметься інституційна спроможність і ЦРУ, і ФБР, які матимуть можливість протидіяти загрозам національної безпеки в їх розумінні, не з огляду на політику.

Трамп вже з цим зіштовхувався, тому його перший термін не був настільки вільним, як він прагнув,

– додав Вігірінський.

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