Україна в Гаазі жорстко відповіла на виступ Росії щодо конфлікту на Азові

Представниця України Оксана Золотарьова виступила на засіданні Арбітражного суду в Гаазі в справі про захоплення Росією українських кораблів. Чиновниця звинуватила Кремль у перекручуванні фактів.

За словами Золотарьової, Росія на своєму виступі представила низку безпідставних тверджень. Українська представниця також заявила, що цей судовий процес виключно стосується викрадення кораблів.

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Золотарьова згадала імена викрадених

У своєму виступі Оксана Золотарьова перелічила імена усіх викрадених моряків. Вона розповіла, що свідчення українців зовсім відрізняються від того, що заявляють представники російської сторони.

Представниця України заявила, що російські делегати у своєму виступі викривили картину тих подій. Крім того, Золотарьова наголосила, що зараз суд розглядає виключно один із численних конфліктів між Україною та Росією.

Спори між Україною та Росією комплексні й багатогранні. Багато з них – дуже серйозні. Щоденно ми стаємо свідками обурливих порушень міжнародного права з боку Росії. Однак навіть для нас арешт Росією наших військових кораблів став небувалим прецедентом,

– заявила Золотарьова.

Також українська представниця додала, що дії Кремля є неповагою до українського суверенітету та міжнародного права, тому суд повинен відновити належне ставлення до законів, зокрема до Конвенції ООН з морського права, яку Росія порушила.

Викрадення українських моряків