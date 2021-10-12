Україна в Гаазі жорстко відповіла на виступ Росії щодо конфлікту на Азові
Джерело:МЗС України
Представниця України Оксана Золотарьова виступила на засіданні Арбітражного суду в Гаазі в справі про захоплення Росією українських кораблів. Чиновниця звинуватила Кремль у перекручуванні фактів.
За словами Золотарьової, Росія на своєму виступі представила низку безпідставних тверджень. Українська представниця також заявила, що цей судовий процес виключно стосується викрадення кораблів.
Зверніть увагу Захоплення кораблів у Керченській протоці: Україна виступає в Арбітражному суді в Гаазі
Золотарьова згадала імена викрадених
У своєму виступі Оксана Золотарьова перелічила імена усіх викрадених моряків. Вона розповіла, що свідчення українців зовсім відрізняються від того, що заявляють представники російської сторони.
Представниця України заявила, що російські делегати у своєму виступі викривили картину тих подій. Крім того, Золотарьова наголосила, що зараз суд розглядає виключно один із численних конфліктів між Україною та Росією.
Спори між Україною та Росією комплексні й багатогранні. Багато з них – дуже серйозні. Щоденно ми стаємо свідками обурливих порушень міжнародного права з боку Росії. Однак навіть для нас арешт Росією наших військових кораблів став небувалим прецедентом,
– заявила Золотарьова.
Також українська представниця додала, що дії Кремля є неповагою до українського суверенітету та міжнародного права, тому суд повинен відновити належне ставлення до законів, зокрема до Конвенції ООН з морського права, яку Росія порушила.
Викрадення українських моряків
- 25 листопада 2018 року 2 малі броньовані кораблі ВМС України "Бердянськ" та "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполь в Азовському морі.
- При підході до Керченської протоки прикордонні катери Росії напали й захопили українські кораблі та наших моряків.
- У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію. Відповідно до рішення трибуналу, Росія мала б негайно звільнити моряків та повернути кораблі.
- Однак моряки повернулися додому лише у вересні 2019 року, а вже 18 листопада Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі.