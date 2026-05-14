Україна готує формати відповіді на масштабну російську атаку, – Зеленський

Російські війська вдень 13 та в ніч проти 14 травня завдали масштабних руйнівних ударів по українських мирних містах. Сили оборони та спеціальні служби вже готують можливі формати відповіді на ці ворожі атаки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як прокоментував Зеленський удар по Україні?

Президент повідомив, що на Ставці головнокомандувача розглядалась детальна доповідь щодо захисту України під час масованого російського обстрілу, який тривав майже 2 доби.

Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО – найбільшими,

– наголосив Зеленський.

Загалом за 13 та 14 травня Росія використала проти України 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Важливо зауважити високий рівень збиття ворожих повітряних цілей. У ракет це 73% збиття, а у дронів – 94%. Втім, головним викликом для протиповітряних сил залишається протидія балістичному озброєнню та захист численних об'єктів інфраструктури у тилу країни та міст.

Президент зауважив, що зараз пріоритетом для України має стати посилення антибалістичних систем і постачання відповідних ракет, оскільки від цього значною мірою залежить захист українського неба.

Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар,

– наголосив Зеленський.

Водночас глава держави подякував усі, хто долучається до ліквідації наслідків ударів та рятує людей. Також він зазначив, що планує окремо обговорити із дипломатами питання забезпечення України ракетами для ППО.

Які наслідки атаки на Україну 13 та 14 травня?

За словами президента, вибухи за останні два дні лунали від Рівного та Франківська до Києва та Харківщини.

Наразі у Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку, який внаслідок російської атаки фактично знищено з 1-го по 9-й поверх.

Доля близько 20 людей, які могли перебувати всередині, наразі залишається невідомою.

За попередніми даними, у столиці відомо про щонайменше сімох загиблих і 39 поранених. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, Національної поліції, а також комунальні та медичні служби.