Україна готується до ескалації й нарощення міграції на кордоні з Білоруссю, – МВС

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю через загрози нелегальної міграції. Таке рішення в МВС ухвалили на тлі загострення ситуації на кордонах Євросоюзу.

Про це очільник МВС Денис Монастирський розповів Ільві Йоханссон, комісарці Євросоюзу із внутрішніх справ. Вони поспілкувалися телефоном 16 листопада.

До теми Через загрозу мігрантів на кордні: депутати заслухають Монастирського в Раді

Чиновники обговорили ситуацію з нелегальними мігрантами на кордонах ЄС. Міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з Євросоюзом, аби разом протистояти загрозам гібридного характеру.

Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу,

– зазначив Монастирський.

Міністр пояснив, що у МВС оцінили події на кордонах з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі. Є підстави прогнозувати ймовірну ескалацію й нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні. Через це туди направляють додаткові сили й проводять навчання територіальної оборони

Очільник МВС про облаштування кордону

Також Монастирський згадав про проєкт EU4IBM – "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні". Він вважає, що доцільно використати його другу фазу, аби облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону. За словами урядовця, це допоможе покращити матеріально-технічну базу прикордонників й дасть змогу ефективно протидіяти незаконній міграції й переміщенню контрабанди.

Актуальне про ситуацію з мігрантами у Білорусі

16 листопада на польсько-білоруському кордоні постраждали 7 працівників поліції. Вони зазнали поранень внаслідок сутичок з мігрантами: ті кидали у них різні предмети. Одному з правоохоронців проломили череп.

За інформацією ЗМІ, Білорусь розміщує мігрантів у логістичному центрі "Брузгі" біля польського кордону. Там біженці можуть заночувати або почекати, поки вирішиться питання їхньої міграції чи повернення на батьківщину.

. Цей проєкт розпочали у грудні 2019 року й реалізовуватимуть до червня 2022. Він передбачає впровадження реформ, які дозволять наблизити українську систему управління кордонами до стандартів ЄС.