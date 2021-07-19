Підписали декларацію: Україна, Грузія та Молдова можуть подати заявки на вступ до ЄС
Джерело:Офіс Президента
Україна, Грузія та Молдова 19 липня схвалили декларацію Батумського саміту. Держави тепер можуть подати заявки на вступ до Євросоюзу.
Так, декларацію Батумського саміту схвалили президент України Володимир Зеленський та президентки Грузії й Молдови Саломе Зурабішвілі і Майя Санду.
До речі Ціна – анексія, окупація та війна, – Зеленський сказав, що об'єднує Україну, Грузію і Молдову
Про що мовиться у декларації
Зазначили, що вступ до ЄС – це мета, яка об'єднує 3 країни.
Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір,
– мовиться у документі.
Політики відзначили значний прогрес у відносинах з ЄС. Вони налаштовані співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС.
Спільні європейські цінності
Окремо підкреслили, що стосунки між асоційованими партнерами та ЄС базуються на спільних європейських цінностях. Серед них є демократія, повага прав людини та основних свобод і верховенства права.
Наголосили, що процес інтеграції продовжуватимуть, шляхом комплексних реформ.
Країни можуть подати заявки на вступ
Угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ. Проте потужним стимулом буде надання європейської перспективи.
Відповідно до статті 49 Договору про ЄС, Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу.Зверніть увагу! Зеленський 19 липня прибув з робочим візитом у Грузію, аби взяти участь у роботі Батумської міжнародної конференції. Метою візиту був старт формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.