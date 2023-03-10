Україна хоче гарантій безпеки від НАТО ще до вступу в Альянс, – Зеленський

Володимир Зеленський сказав, що Україна очікує гарантій безпеки від НАТО ще до вступу в Альянс. Також президент хоче бачити від Альянсу кроки назустріч.

Під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін Зеленський заявив, що очікує під час саміту у Вільнюсі побачити інші кроки, окрім того статусу, який Україна має зараз щодо НАТО. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Ця армія після війни буде дуже досвідчена, – президент Латвії про вступ України до НАТО

Зеленський очікує від НАТО гарантій безпеки

Президент наголосив, що Україна дякує всім державам НАТО, які підтримують її на полі бою. Проте нам потрібні стратегічні гарантії безпеки ще до вступу в Альянс.

Зеленський зізнався, що на Вільнюському саміті хотів би бачити "якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є у нас у наших відносинах з НАТО".

На цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки. І навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держав НАТО до України, цих гарантій безпеки ми і очікуємо на Вільнюському саміті,

– сказав Володимир Зеленський.

Україна розпочала впевнений рух до НАТО

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Це сталось в день, коли в Москві диктатор Путін "приєднував" до Росії 4 українські області (з того часу значна частина цих територій вже деокупована).

Володимир Зеленський вважає, що терміни приєднання до Альянсу залежать не від України. Київ максимально підтримує цей геополітичний курс та демонструє це на полі бою.

Більшість країн-партнерів хочуть бачити Україну в Альянсі. Адже той досвід, який мають українські військові, не мають жодні військові світу.

Наразі проти вступу України до Альянсу відкрито виступає лиш Угорщина. Орбан підігрує Кремлю та повторює російські тези про те, що це буцімто втягне Європу у війну.