Україна хоче, щоб нормандський саміт відбувся швидше, – Кулеба

Україна прагне, аби лідери Німеччини, Франції, України та Росії зустрілись у нормандському форматі якомога швидше. Саме так можна досягти прогресу.

Україна розуміє, що потрібно безпосередньо поговорити з Володимиром Путіним, щоб досягти прогресу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі Якщо Німеччина діятиме як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу, – Кулеба

Кулеба зазначив, що президент Володимир Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним.

Зауважимо, раніше прессекретар російського президента заявив, що Путін, як і раніше, готовий до зустрічі із Зеленським. Щоправда, він стверджував, нібито ніяких конкретних кроків щодо організації зустрічі не було.

Нормандський формат: останні новини

Засідання політичних радників лідерів "нормандської четвірки" відбулося 26 травня. У Зеленського розповідали, що під час зустрічі був дуже жорсткий обмін думками. Саме засідання було напруженим.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія робить усе можливе, аби загальмувати ухвалення конкретного рішення.

Натомість Кулеба й раніше зауважував, що українська сторона намагається "зібрати" нормандський формат на рівні міністрів, однак рішення блокує Лавров.

До речі, нещодавно у Кремлі заявили, що участь США в переговорах щодо Донбасу можлива. Проте зазначили, що вона залежить від позиції Штатів стосовно мінських угод.

У кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися – причому зробити це у будь-якій точці Донбасу. Останній заявив, що зустрітись готовий, але не на Донбасі, а у Москві.