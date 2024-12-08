Україна хоче укласти угоду, аби припинити це божевілля, – Трамп

Дональд Трамп закликав до перемовин і негайного припинення вогню в Україні. Новообраний президент США заявив, що наша держава хотіла б укласти угоду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.

До теми Час діяти, – Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні та перемовин

Трамп заявив, що Україна хоче укласти угоду

Новообраний президент США заявив, що Росія втратила близько 600 000 солдатів – вбитими й пораненими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися. Трамп переконаний, вона "може тривати вічно".

Водночас зазначив, що Росія зараз перебуває в ослабленому стані через війну й погану економіку.

Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля,

– заявив Дональд Трамп.

Написав, що Україна нібито втратила "400 тисяч солдатів" і набагато більше цивільних.

Новообраний президент США наголосив на необхідності негайно припинити вогонь і розпочати переговори.

Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!

– заявив Трамп.

Важливо! Раніше у WSJ писали, що загальні втрати України нібито сягають "близько 480 тисяч". Зазначали, що буцімто йдеться про "близько 80 000 загиблих і 400 000 поранених".



Володимир Зеленський спростував таку інформацію. Президент наголосив, втрати нашої держави значно менші, ніж писала американська преса.

Що треба знати про мирні переговори