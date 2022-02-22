Україна ініціює саміт України, Туреччини і Німеччини, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над проведенням саміту держав, які є постійними членами Радбезу ООН. Більшість країн вже підтримали ініціативу.

Відповідну заяву у зверненні ввечері 22 лютого зробив Президент України. Це трапилось на тлі загроз зі сторони Кремля.

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Україна ініціює саміт країн-членів ООН

Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити з Росією у будь-якому форматі. Та найголовніше – збереження суверенітету України.

Перший, над яким ми працюємо (мовиться про формат – 24 канал) – саміт лідерів держав-постійних членів Радбезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що радий з того, що країни-партнери не мають альтернативи запровадження санкцій. Володимир Зеленський заявив про країни, які ввели чи введуть санкції проти Росії.

Очільник України подякував партнерам за фінансову підтримку.

Останні заяви Володимира Зеленського

Володимир Зеленський у ніч проти 22 лютого заявив, що ми нікого не боїмось і нічого не віддамо, бо на своїй землі. Відповідну заяву політик зробив після "визнання" Росією бойовиків.

Згодом президент озвучив, що провів перемовини з багатьма лідерами країн. Детальніше читайте тут.

Сам Володимир Зеленський отримав запит про розрив дипломатичних відносин з Росією й збирається його розглянути.

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