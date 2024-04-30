Вранці ворог двічі невдало штурмував острів Нестрига: Плетенчук оцінив його тактичне значення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 28 квітня повідомив про те, що українські сили на Херсонському напрямку просунулись поблизу Велетенського та зайняли територію острова Нестрига на Дніпрі. До цього часу острів перебував у "сірій зоні".

Контролювання Україною Нестриги гарантує периметр безпеки нашої країни. Тому росіяни намагаються атакувати українські сили, які закріпились на острові. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

Читайте також Постраждав навчальний заклад і критичний об'єкт: які наслідки обстрілу Херсонщини окупантами

Як ворог міг використати острів

Росіяни вранці 30 квітня здійснили два штурми острова.

Проте обидва виявились невдалими спробами. Ворог, зазнавши втрат, був змушений відступити,

– наголосив Плетенчук.

Нестрига розташований біля населених пунктів Велетенське та Кізомис. Це останній острів перед гирлом річки і фактично на правобережній частині в цьому районі.

Для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів або ж імовірних ворожих виходів. Це й було зроблено, і звідти окупанти були вибиті,

– підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Важливим завданням Сил оборони було зайняти острів, адже це дозволило запобігти заходженню на територію Нестриги російських диверсантів.

"Вони могли, наприклад, на човні закинути туди міномети та обстрілювати населений пункт. Або спробувати зайти в наш тил – ближче до українських позицій, проводити розвідку, завозити туди інші види зброї, зокрема, артилерію", – пояснив Дмитро Плетенчук.

Що відомом про звільнення острова Нестриги

Раніше Плетенчук наголошував, що повернення острова під контроль України дозволить суттєво підвищити якість наших контроверсійних заходів.

На його думку, "йдеться не про стратегію, а про порційні бої" – тактичному значенні. Такі локації як острів Нестрига не дозволять росіянам наближатися до українських позицій.

Він розповів, що такі острови є болотистим. Попри те, що на мапі їх важко знайти, вони мають більшу площу, ніж населені пункти, що розташовані поруч.

До речі, Нестрига – один із багатьох островів в Херсонській області, інформації про нього – замало. Місцеві жителі називають ці острови "плавнями". Він входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський".