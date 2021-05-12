Україна лідирує по виконанню завдань серед претендентів в НАТО, – Хомчак

Серед усіх кандидатів на членство в Організацію Північноатлантичного договору Україна наразі лідирує. Вона, скоріш за все, займає перше місце.
Джерело:24 канал
Низку задач, які Україна вже виконала, інші держави – ще ні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".
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Він поспілкувався з очільниками країн-членів НАТО. Відповідно до цих розмов зробив висновки: "Дуже багато тих завдань, які ми вже виконали, далеко не всі країни зробили. Особливо ті (рішення – 24 канал), які ухвалювали останнім часом".
Щодо виконання завдань для можливості вступу України в НАТО ми, напевно, перебуваємо на першому місці по їхньому виконанню,
– зауважив Хомчак.
Також головнокомандувач ЗСУ наголосив, що найголовніше – це не мірятись виконаними завданнями, а бути взаємосумісними та вміти разом планувати операції. Він повідомив, що відповідний процес працює зокрема й щодо навчань.
Членство України в НАТО: що відомо
- Україна подала заявку на вступ до НАТО ще у 2008 році.
- Лише в червні 2020 року держава стала партнером Альянсу й отримала статус з розширеними можливостями НАТО.
- У Сполучених Штатах Америки закликали Україну провести глибокі реформи. Тільки так держава може наблизитись до членства в організації.
- Україна повинна отримати План дій щодо членства в НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна навряд отримає його на саміті у червні 2021 року.
- Президент України Володимир Зеленський затвердив 11 травня 2021 року "Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік".