Україна лідирує по виконанню завдань серед претендентів в НАТО, – Хомчак

Серед усіх кандидатів на членство в Організацію Північноатлантичного договору Україна наразі лідирує. Вона, скоріш за все, займає перше місце.

Низку задач, які Україна вже виконала, інші держави – ще ні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

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Він поспілкувався з очільниками країн-членів НАТО. Відповідно до цих розмов зробив висновки: "Дуже багато тих завдань, які ми вже виконали, далеко не всі країни зробили. Особливо ті (рішення – 24 канал), які ухвалювали останнім часом".

Щодо виконання завдань для можливості вступу України в НАТО ми, напевно, перебуваємо на першому місці по їхньому виконанню,

– зауважив Хомчак.

Також головнокомандувач ЗСУ наголосив, що найголовніше – це не мірятись виконаними завданнями, а бути взаємосумісними та вміти разом планувати операції. Він повідомив, що відповідний процес працює зокрема й щодо навчань.

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