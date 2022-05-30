Україна має інформацію про умови захисників Маріуполя, але вона не публічна, – Маляр

Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали на окуповані території. Однак оголошувати деталі українська влада не може.

Українська влада не може повідомити деталі з двох причин

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, в ефірі каналу "Рада" відповіла на запитання про те, в яких умовах утримують українських воїнів з Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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Маляр заявив, що Україна має інформацією про захисників з "Азовсталі", однак вона є секретною. За словами заступниці Олексій Резнікова, українська влада не може повідомити деталі з двох причин.

Перша – оголошення деталей може негативно вплинути на перемовний процес з росіянами. Друга причина пов'язана з безпекою українських захисників і захисниць, яких вивезли з Маріуполя.

У нас є вся інформація, але наразі вона є секретною і це пов'язано не тільки із самим перемовним процесом, але й з безпекою цих людей.

Це персональні дані,

– сказала Маляр.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

Українські захисники та захисниці у Маріуполі понад два місяці стримували збройні сили Росії, які переважали у декілька разів. Тривалий час наші воїни разом з цивільними перебували на металургійному заводі "Азовсталь".

Російські окупанти цинічно обстрілювали завод, скидаючи важкі бомби. На початку травня українській владі вдалося домовитися про евакуацію мирних людей, яких вивезли на підконтрольну Україні територію.

. Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти рідних, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ:електронною поштою ctabureau@icrc.org;за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.

Та на заводі залишалося багато українських захисників, зокрема – поранених і вбитих. 16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових. Захисникам Маріуполя був відданий наказ припинити оборону та зберегти життя.

У британській розвідці повідомляли, що загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських воїнів. Українців вивезли на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

Нещодавно командир полку "Азов" Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині з російського полону. Він розповів, що їх утримують у більш-менш задовільних умовах.

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