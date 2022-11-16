Україна має повне право захищатися, – США вважають Росію винною у падінні ракет у Польщі

У Білому домі висловили свою позицію щодо падіння ракет у Польщі. Наголосили, що остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія.

США повністю довіряють розслідуванню польського уряду. Про це заявила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон.

До речі Дуда відреагував на прохання України включити її до розслідування падіння ракет у Польщі

США на зв'язку і з Польщею, і з Україною

За її словами, американці не випереджатимуть роботу польських колег, але залишаються з ними на зв'язку. Крім того, комунікуватимуть і з українцями

Вотсон зазначила, що Вашингтон не побачив нічого, що суперечить словами президента Дуди, який заявляв, що вибух, швидше за все, став результатом падіння української ракети ППО.

У падінні ракет винна Росія

Речниця зазначила, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною за цей інцидент є Росія. Держава-агресорка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей по цивільній інфраструктурі.

Україна мала і має повне право захищатися,

– наголосили у Білому домі.

Вотсон також висловила солідарність з народом України. Вона наголосила, США знають, що в результаті варварських атак Росії мільйони українців залишаються без світла, води та предметів першої необхідності. Також чиновниця поспівчувала рідним загиблих поляків.

Падіння ракет у Польщі: що відомо

Під час масованої ракетної атаки по Україні 15 листопада у польському Пшеводуві почули сильний вибух. Виявилось, що там впала ракета, загинули двоє людей.

До речі, в той день Росія випустила по Україні майже 100 ракет, понад 20 з яких летіли на Захід. Сили ППО збили 73.

У США озвучували попередні висновки, що в Польщі могла впасти ракета, випущена українськими силами ППО. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив що існує ймовірність, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії.

Президент Володимир Зеленський не сумнівається, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. У Повітряних силах України наголошували, що готові надати всю інформацію для розслідування. Також Україна вимагає допуску своїх спеціалістів на місце вибуху.

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