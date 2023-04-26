У Зеленського заявили, що Україна має право бити по окупованих територіях: Захід теж дав добро

На початку повномасштабної війни українські партнери вкрай обережно ставились до подій на фронті, особливо це стосувалось ударів по окупованих територіях. Тепер ситуація змінилась.

Партнери говорять, що Україна має повне право завдавати ударів по будь-яких російських цілях на окупованих територіях. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Хоча перших пів року війни позиція була інша, зокрема, щодо Криму до Донецька. Подоляк нагадав, що Україна є ініціативним членом антиросійської коаліції. Тобто ми не ведемо війну самі, ми спілкуємось з партнерами.

Разом з партнерами обговорюють кроки та цілі. Це відкрита інформація.

Росія звинуватила Україну в атаках по Криму

Зазначимо, що мовиться лише про удари по військових об'єктах ворога. Україна ніколи не б'є по цивільній інфраструктурі. Натомість Росія заявила про атаку на Чорноморський флот у Севастополі 24 квітня і звинуватила Україну в обстрілі цивільних об'єктів.

У ГУР МО назвали подібні звинувачення "брехливою маніпуляцією", наша держава дотримується міжнародних зобов'язань.

Події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти.