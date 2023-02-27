У Санду заявили, що Україна має право вдарити по Придністров'ю
Депутат з партії президентки Молдови Майї Санду заявив, що для України зберігається загроза з боку Придністров'я. І хоч Київ має право вдарити по регіону, та не робитиме цього.
Депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой заявив у інтерв'ю "Європейській правді", що Київ розглядає Придністров'я як другорядну, проте – реальну небезпеку. Ці обговорення активно почали після того, як Росія поширила фейк про те, що нібито ЗСУ планують влаштувати "збройну провокацію" в Придністров'ї, пише 24 канал.
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Що кажуть у партії Санду про Придністров'я та Україну
За словами Оазу Нантоя, війна – це справа кривава, жорстока і непередбачувана, тож зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров'я, тобто з території Молдови. Також Київ дратує те, що він вимушений тримати війська біля регіону.
І Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови,
– заявив політик.
Та він вважає, що Україна не піде на це, адже наразі є відвертий конструктивний діалог між Києвом і Кишиневом.
"І є офіційна позиція Молдови про те, що "придністровський конфлікт" – це не той конфлікт, який потрібно вирішувати військовими методами. Тут маса аргументів", – вважає депутат від партії Санду. За його словами:
- Україна не буде починати військові операції в Придністров'ї. Адже є діалог на цю тему між Києвом і Кишиневом, та і ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна;
- хоча загроза для України з боку Придністров'я зберігається, та на Лівобережжі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України або проти Молдови.
Останні новини щодо Придністров'я
- У міноборони Росії почали поширювати наратив, що нібито Україна "готується напасти" на Придністров'я. Кремль вже, мовляв, підготував "адекватну відповідь".
- Варто зауважити, що Міноборони Молдови спростували заяви Кремля про те, що нібито Україна планує провокації, та зазначили, що поки серйозних загроз немає.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив 24 лютого, що Росія може готувати провокації у Придністров'ї та відкрити ще один фронт.
- Володимир Зеленський зауважив, що Путін провокував Київ через Придністров'я ще рік тому. Президент України пригадав, що нещодавно попередив Санду про те, що росіяни хотіли змінити керівництво Молдови.