Має право захищатися, – Збігнєв Рау заявив, що Польща підтримує Україну

Мініст закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідав Україну. Він висловив занепокоєння діями Росії та заявив про підтрику своєї країни.
Джерело:Міністерство закордонних справ
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Рау постійне загострення Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях. Також поговорили про накопичення окупаційних військ біля кордонів та російську пропаганду.
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Що обговорили очільники МЗС
За словами Рау, Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Також на зустрічі мовилось про поглиблення військово-політичної співпраці.
Польський міністр під час свого візиту заявив, що Україна має право захищатися. Про це повідомили у твітері МЗС.
Дипломати відзначили про бажання докладати спільних зусиль під час боротьби з російською агресією. Зокрема польський міністр повідомив про підтримку Україні на шляху до членства у Європейський Союз та в Організацію Північноатлантичного договору.
Україна є невіддільною частиною цілісної, вільної та мирної Європи, а її вступ в ЄС і НАТО стане природним етапом історичного процесу,
– зазначив Кулеба.
Зустріч Збігнєва Рау та Дмитра Кулеба / Фото МЗС України
На зустрічі сторони обговорили створення нових можливостей у двох країнах щодо розвитку торгівлі та інвестицій. Також мовилось про співробітництво у військово-технічній, культурно-історичній, транскордонній і прикордонній сферах. Окрім цього, обговорили протидії наслідкам пандемії коронавірусу.
Розташування російських військ / Інфографіка 24 каналу
Ескалація на Донбасі: що говорить світ
- Наприкінці березня Сполучені Штати Америки заявили, що стурбовані накопиченням військ біля кордонів України.
- Свою стурбованість висловили і в Пентагоні.
- Міністр оборони США Ллойд Остін відзначив, що Штати не залишать Україну наодинці.
- Також Україну підтримали в ЄС та Канаді.