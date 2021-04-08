Має право захищатися, – Збігнєв Рау заявив, що Польща підтримує Україну

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Мініст закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідав Україну. Він висловив занепокоєння діями Росії та заявив про підтрику своєї країни.

Джерело:

Міністерство закордонних справ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Рау постійне загострення Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях. Також поговорили про накопичення окупаційних військ біля кордонів та російську пропаганду.

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Що обговорили очільники МЗС

За словами Рау, Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Також на зустрічі мовилось про поглиблення військово-політичної співпраці.

Польський міністр під час свого візиту заявив, що Україна має право захищатися. Про це повідомили у твітері МЗС.

Дипломати відзначили про бажання докладати спільних зусиль під час боротьби з російською агресією. Зокрема польський міністр повідомив про підтримку Україні на шляху до членства у Європейський Союз та в Організацію Північноатлантичного договору.

Україна є невіддільною частиною цілісної, вільної та мирної Європи, а її вступ в ЄС і НАТО стане природним етапом історичного процесу,
– зазначив Кулеба.

Зустріч Збігнєва Рау та Дмитра Кулеба / Фото МЗС України

На зустрічі сторони обговорили створення нових можливостей у двох країнах щодо розвитку торгівлі та інвестицій. Також мовилось про співробітництво у військово-технічній, культурно-історичній, транскордонній і прикордонній сферах. Окрім цього, обговорили протидії наслідкам пандемії коронавірусу.


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